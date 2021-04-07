تفاصيل جديدة بشأن شاب تحرش بفتاة في أتوبيس بالجيزة

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة تحرش رجل بفتاة داخل أتوبيس بدائرة قسم الأهرام، حيث تبين أن المتهم يدعى "عمرو" وأفادت التحقيقات، أن المتهم يعمل مهندس ويبلغ من العمر ٤٠ عامًا.نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى القبض على متحرش أتوبيس الجيزة فى منطقة الهرم لقيامه بعمل فعل خادش للحياء، ومحاولته التحرش بفتاة التي وثقت الواقعة.كانت الأجهزة الأمنية رصدت ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى متضمنًا مقطع فيديو لسيدة تستقل إحدى وسائل النقل العام "أتوبيس" وتقوم بتصوير (أحد الأشخاص) وتنهره لقيامه بالإتيان بأفعال منافية للآداب حال جلوسه على أحد المقاعد بالجهة الأخرى منها، واستغاثتها بالركاب وإخبارهم بسوء تصرفه، فقاموا بإنزاله من الأتوبيس على إثر ذلك.تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى تحديد السيدة المشار إليها وتم التواصل معها هاتفيًا وقررت بحدوث الواقعة على النحو المشار إليه حال استقلالها للأتوبيس من محطة مشعل بشارع الأهرام متجهة إلى الجيزة.وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد الأتوبيس محل الواقعة وبمناقشة السائق أيد ما جاء بأقوال الشاكية، وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه "أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الهرم".وبمناقشته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.كانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول رواد التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مجموعة من الفيديوهات، صورتها إحدى الفتيات من داخل أتوبيس نقل عام بمحافظة الجيزة لأحد الركاب أثناء قيامه بعمل فعل خادش للحياء ومحاولته التحرش بها.