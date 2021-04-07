رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس التونسي يبحث مع وزيرة الخارجية الليبية تطوير الشراكة بين البلدين

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:34 م
قيس سعيد
قيس سعيد
ا ش ا
طباعة
بحث رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش، علاقات الأخوة والشراكة المميزة بين تونس وليبيا، وأفق تطويرها وتنويعها.

وأكد سعيد بحسب بيان رئاسة الجمهورية التونسية أن الإرادة الثابتة للبلدين في رفع التحديات الراهنة، ستمكن من اختصار المسافة وتجاوز العقبات.

وأشار الرئيس التونسي إلى أن مصير تونس وليبيا واحد وأهدافهما مشتركة، داعيا إلى بناء علاقات تعاون نموذجية وفق رؤى وتصورات وآليات غير تقليدية، وإرساء صيغ شراكة استراتيجية بفكر جديد وبآمال كبيرة نحو مستقبل أفضل للشعبين الشقيقين.

وأشاد سعيد، بالتطورات السياسية الإيجابية التي تشهدها ليبيا بفضل إرادة شعبها، مجددا الإعراب عن استعداد تونس لمواصلة وضع تجربتها وخبراتها لخدمة الأشقاء في ليبيا، ولدعم جهودهم في إنجاح مختلف الاستحقاقات المقبلة.

ومن جانبها، أشارت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية إلي الزيارة التي قام بها الرئيس التونسي إلى ليبيا في شهر مارس الماضي، وما حملته من رسائل قوية ومهمة.

وأشارت المنقوش إلى أنها نقلت إلى رئيس الدولة التونسية تحيات رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، ورغبتهما في العمل الدؤوب والجاد من أجل تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع تونس في مختلف المجالات.

موضوعات متعلقة

باسم سمرة: «أنا وأموالي فداء مصر وتحت الطلب في أي وقت»

الباز يكشف تفاصيل جريمة حرق جثمان موظفة مستشفى حلوان

القبض على «سكران المنوفية» شق رأس والدته وزوجة أخيه بسكين

«ارتفاع ثم انخفاض في الحرارة».. تعرف على حالة الطقس لمدة أسبوع


الصور

image description

إزالة 8 حالات تعدٍ على نهر النيل فى دمياط

image description

محافظ دمياط تترأس مجلس جامعة حورس (صور)

image description

نقلة حضارية.. محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع

image description

جامعة أسيوط تستقبل مساعد المؤسسة اليابانية بالقاهرة

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة القوصية

الأكثر قراءة

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

القبض على «سكران المنوفية» شق رأس والدته وزوجة أخيه بسكين

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

كم باقي على رمضان.. العد التنازلي 7-4-2021

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

حقيقة وجود حظر في رمضان 2021.. إليك التفاصيل

بريطانيا تبدأ طرح لقاح موديرنا للمرة الأولى

أيام زمان

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

«سأموت غدا يا عزيزة».. كيف تنبأ موليير الشرق برحيله؟

«أنقذتنا الحكومة».. موقف محرج يجبر سامية جمال على عدم الاحتفال بالعيد

هل كان عبدالحليم حافظ يكره فريد الأطرش؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

مكتبة الإسكندرية تكرم علماء القبطيات ببيت السناري.. غدا

لم يكونوا عمالقة.. خرافات حول حجم أجساد المصريين القدماء

السبت.. ندوة حول محمد عفيفى مطر فى بيت الشعر بالأقصر

ختام اليوم الأول من مؤتمر «مئوية ثروت عكاشة»