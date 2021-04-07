الرئيس التونسي يبحث مع وزيرة الخارجية الليبية تطوير الشراكة بين البلدين

بحث رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش، علاقات الأخوة والشراكة المميزة بين تونس وليبيا، وأفق تطويرها وتنويعها.وأكد سعيد بحسب بيان رئاسة الجمهورية التونسية أن الإرادة الثابتة للبلدين في رفع التحديات الراهنة، ستمكن من اختصار المسافة وتجاوز العقبات.وأشار الرئيس التونسي إلى أن مصير تونس وليبيا واحد وأهدافهما مشتركة، داعيا إلى بناء علاقات تعاون نموذجية وفق رؤى وتصورات وآليات غير تقليدية، وإرساء صيغ شراكة استراتيجية بفكر جديد وبآمال كبيرة نحو مستقبل أفضل للشعبين الشقيقين.وأشاد سعيد، بالتطورات السياسية الإيجابية التي تشهدها ليبيا بفضل إرادة شعبها، مجددا الإعراب عن استعداد تونس لمواصلة وضع تجربتها وخبراتها لخدمة الأشقاء في ليبيا، ولدعم جهودهم في إنجاح مختلف الاستحقاقات المقبلة.ومن جانبها، أشارت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية إلي الزيارة التي قام بها الرئيس التونسي إلى ليبيا في شهر مارس الماضي، وما حملته من رسائل قوية ومهمة.وأشارت المنقوش إلى أنها نقلت إلى رئيس الدولة التونسية تحيات رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، ورغبتهما في العمل الدؤوب والجاد من أجل تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع تونس في مختلف المجالات.