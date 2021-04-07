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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلجيكا تفرض حظرا على استخدام لقاح أسترازينيكا لهذه الفئة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:32 م
لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
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أعلنت بلجيكا فرض حظر لمدة 4 أسابيع على تطعيم من لم يتخطوا 56 عامًا بلقاح استرازينيكا.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء عن وكالة الأدوية الأوروبية قولها إنه على الرغم من عثورها على "صلة محتملة" بين لقاح استرازينيكا وحالات اضطراب تخثر نادر، إلا أنها لم تضع قيودًا على استخدام اللقاح من جانب الأشخاص الذين يبلغ عمرهم 18 عامًا أو أكثر.

وأوضحت الوكالة الأوروبية أن فوائد اللقاح لا تزال تفوق مخاطره إلى حد كبير.

يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في بلجيكا يبلغ حوالي 905 آلاف شخص.

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