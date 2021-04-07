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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 10 سنوات لصاحب مصنع لاتجاره في الحشيش بالمنصورة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:31 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
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عاقبت محكمة جنايات المنصورة، صاحب مصنع بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 الف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة حيث تم ضبطه وبحوزته 17 طربة حشيش.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح وعضوية المستشارين محمد فاروق فخري ومحمد سليمان سمره ورامي منصور عباس، الدائرة السادسة جنايات المنصورة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة ان ضابطين بإدارة مكافحة المخدرات تنكرا وادعيا رغبتهما في شراء مواد مخدرة من المتهم وما ان أظهر لهما قطع الحشيش تم ضبطه، وتضمن أمر الإحالة احراز المتهم ماهر.و.ح 30 سنة صاحب مصنع خراطيم مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

وتضمن ملف القضية رقم ۷۹۱۸ لسنة ۲۰۲۰ جنایات شريين والمقيدة برقم 917 لسنة ۲۰۲۰ کلي شمال المنصورة شهادة ضابط بادارة مكافحة المخدرات بشرق الدلتا والذي قرر بانه وردت اليه معلومات من مصدره السري بقيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة فانتقل وضابط اخر والتقيا بالمتهم مبديا رغبته في شراء مواد مخدرة فقام المتهم باخراج قطعه لجوهر الحشيش المخدر من كيس بلاستيكي بحوزته فقام بضبطه والقطعة وبتفتيش الكيس البلاستيكي عثر بداخله على 17 قطعة اخرى للحشيش وبتفتیش المتهم عثر بحوزته على مبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلته والهاتف المحمول للتنسيق مع عملائه والدراجة لتسهيل الترويج.
كما شهد الضابط الاخر مفتش بالادارة العامة لمكافحة المخدرات بشرق المنصورة بما شهد به زميله.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن مادة القطع المضبوطة لجوهر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.

وعقب تداول القضية بعدة جلسات قضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم وغرامة 100 الف جنيه ومصادرة المضبوطات ومصادرة المبلغ المالي.

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