عضو بالشيوخ: مشروع «مستقبل مصر» يحقق التكامل بين الزراعة والصناعة

قال النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع "مستقبل مصر" الزراعي والخاص باستصلاح 500 ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالي الغربي للوطن، يحقق العديد من المكاسب للدولة والمواطن على حد سواء.وأوضح محسن خلال تصريحات له، أن أبرز مكاسب المشروع تتمثل زيادة الرقعة الزراعية من خلال تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي بإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة، فضلا عن تحقيق التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي بإقامة مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي المكتمل.وتابع عضو مجلس الشيوخ أن المشروع يساعد أيضا على سد الفجوة الزراعية محليًا وتصدير الفائض للخارج بزراعة واستصلاح مليون فدان، بجانب توفير مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة، فضلا عن توفير المنتجات الزراعية بجودة أعلى وتكلفة مناسبة للمواطنين خاصة محدودي الدخل.وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح يوم الثلاثاء، مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي بالصحراء الغربية، وذلك بمناسبة بدء موسم الحصاد، حيث تفقد عملية الحصاد الموسمي للمحاصيل الزراعية المختلفة بالمشروع والتي تتم وفق أحدث الوسائل الزراعية التكنولوجية الحديثة.