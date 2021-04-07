رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الصيني يحض أوروبا على بذل جهود إيجابية مع بكين

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:26 م
الرئيس الصيني
الرئيس الصيني
وكالات
طباعة
أمل الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال محادثة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، أن تبذل أوروبا "جهودا ايجابية مع الصين"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية، بعد خلاف دولي حول طريقة معاملة بكين للأويغور وأقليات اخرى في شينجيانغ.

يعد الاتصال هو الأول لشي مع زعيم أوروبي منذ العقوبات المتبادلة الشهر الماضي بسبب مزاعم بارتكاب الصين انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ، ما أدى الى توتر كبير في العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة شينخوا عن شي قوله "العلاقات الصينية الاوروبية تواجه مفترقا جديدا، إضافة الى تحديات عدة"، مضيفة انه حض الاتحاد الاوروبي على "الحكم بشكل صحيح ومستقل".

والصين تنظر بقلق الى الجهود الأميركية لحشد حلفائها في العالم وبينهم أوروبا، مع سعي الرئيس جو بايدن لمواجهة النفوذ الصيني المتصاعد والدفاع عن النظام الديموقراطي الحر الذي اصابه الوهن خلال ادارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأضافت الوكالة الصينية أن شي قال لميركل إنه "من المهم أن ندرك بقوة الاتجاه العام لتطور العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي من منظور استراتيجي واحترام بعضنا البعض والغاء التدخلات".

وأضاف الرئيس أن الصين تتمنى "وضع التعددية موضع الممارسة" مع الاتحاد الاوروبي، والتعاون مع التكتل في قضايا أخرى بينها التغير المناخي.

ونقل عنه قوله إن "إن تعزيز التعاون بين الصين وألمانيا وبين الصين والاتحاد الأوروبي يمكن أن يحقق أفعالا عظيمة هادفة، آمل أن تتمكن ألمانيا والاتحاد الأوروبي من بذل جهود إيجابية مع الصين لإضافة مزيد من اليقين والاستقرار الى هذا العالم المتغير باستمرار".

وأتمت الصين والاتحاد الأوروبي التفاوض بشأن اتفاق تجاري تاريخي في ديسمبر ينتظر المصادقة عليه في البرلمان الأوروبي.

ومع ذلك، فإن مستقبل الاتفاق غير مؤكد بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوباته الأولى على الصين منذ ثلاثة عقود بسبب شينجيانغ، حيث يُقدر أن ما يصل الى مليون من أقلية الاويغور المسلمة محتجزون في معسكرات.

وردت الصين بفرض عقوبات واسعة النطاق على العديد من البرلمانيين الأوروبيين والأكاديميين ومؤسسة أبحاث ألمانية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي: احترمنا حق إثيوبيا في التنمية بشرط عدم المساس بمصالح مصر

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

القبض على «سكران المنوفية» شق رأس والدته وزوجة أخيه بسكين

الباز يكشف: هل الحرب هى الطريق الوحيد لحل أزمة سد النهضة؟


الصور

image description

إزالة 8 حالات تعدٍ على نهر النيل فى دمياط

image description

محافظ دمياط تترأس مجلس جامعة حورس (صور)

image description

نقلة حضارية.. محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع

image description

جامعة أسيوط تستقبل مساعد المؤسسة اليابانية بالقاهرة

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة القوصية

الأكثر قراءة

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

القبض على «سكران المنوفية» شق رأس والدته وزوجة أخيه بسكين

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

كم باقي على رمضان.. العد التنازلي 7-4-2021

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

حقيقة وجود حظر في رمضان 2021.. إليك التفاصيل

بريطانيا تبدأ طرح لقاح موديرنا للمرة الأولى

أيام زمان

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

«سأموت غدا يا عزيزة».. كيف تنبأ موليير الشرق برحيله؟

«أنقذتنا الحكومة».. موقف محرج يجبر سامية جمال على عدم الاحتفال بالعيد

هل كان عبدالحليم حافظ يكره فريد الأطرش؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

مكتبة الإسكندرية تكرم علماء القبطيات ببيت السناري.. غدا

لم يكونوا عمالقة.. خرافات حول حجم أجساد المصريين القدماء

السبت.. ندوة حول محمد عفيفى مطر فى بيت الشعر بالأقصر

ختام اليوم الأول من مؤتمر «مئوية ثروت عكاشة»