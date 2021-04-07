العاهل الأردني يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسي

تلقى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا، اليوم الأربعاء، من الرئيس التونسي قيس سعيد.وأعرب الرئيس سعيد خلال الاتصال عن تضامن بلاده التام مع الأردن، بقيادة العاهل الأردنى، وتأييده لجميع الإجراءات والقرارات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية بترا.