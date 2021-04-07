4.4 مليون تلقوا تطعيم كورونا في المغرب

ذكرت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالي للمواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد بلغ حتى الآن 4 ملايين و410 آلاف و23 شخصا، منهم 27 ألفا و106 أشخاص تلقوا اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأضافت وزارة الصحة المغربية أن 3 ملايين و840 ألفا و569 شخصا تلقوا جرعتين من اللقاح ضد الفيروس.يذكر أن المغرب قد تسلم 8.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا، منها 7 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع في الهند، و1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.