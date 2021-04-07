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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«مجنون ياسمين صبري».. من هو عمر زوربا؟

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:20 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
هاجر رضا
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أعرب الممثل الأردني عمر زوربا، عن حبه الشديد للفنانة ياسمين صبري، للحد الذي جعله يسمي مسلسله الرمضاني الجديد باسمها ليصبح "ياسمين وصبري".

وقال "عمر"، في لقاء مع برنامج "ET بالعربي": "أكذب لو أقول أن اسم المسلسل ملوش علاقة بياسمين صبري، بس الحقيقة أه عشانها أنا كتير بكراش عليها وبتابع انستجرامها لحظة بلحظة وبشوف الصور قبل ما تنزلها".

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن عمر زوربا:
- من مواليد 1985.
- يبلغ من العمر 36 عاما.
- فنان وبلوجر أردني، يحظى بشعبية كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
- يعمل حاليًا على مسلسل يحمل اسم "ياسمين وصبري".
- لقب بـ"مجنون ياسمين" حتى وضعته الأخيرة على قائمة الحظر.
- تخرج من جامعة اليرموك.
- يعمل عمر في التصميم الجرافيكي.
- أحدث ظهور له قبل التمثيل كان في برنامج "مع ناديا الزغبي".
- لديها مليون متابع على موقع "انستجرام".

وأكد الفنان الأردني أن ياسمين صبري قامت بحظره عبر "إنستجرام"، نظرًا لكثرة تعليقاته التي يتركها عبر حسابها، ولكنه كشف أن الحظر انتهى وأنه شعر بالسعادة بسبب ذلك.

مسلسل "ياسمين وصبري" سيعرض في رمضان على شاشة قناة عمان "تي في"، ويلعب عمر زوربا فيه دور "صبري" وهو شاب مولع بالنساء، بينما تظهر الفنانة نادية الزعبي بدور "ياسمين".

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