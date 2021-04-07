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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«اجتماعية البرلمان العربي» تستعرض جهود إعداد تقرير شامل حول التعامل مع كورونا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:16 م
جريدة الدستور
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استعرضت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء في القاهرة برئاسة الدكتورة مستورة الشمري، مستجدات العمل على إعداد التقرير العربي الشامل حول جهود الدول العربية في التعامل مع جائحة "كورونا " المستجد ومواجهة تداعياتها في مجال اختصاص اللجنة، وكذلك تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي للعام 2020م.

واطلعت اللجنة على مستجدات الترتيب لإطلاق "وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي" التي أعدها البرلمان العربي وتم اعتمادها من قبل وزراء التعليم العرب بتاريخ 23 سبتمبر 2020، في مملكة البحرين.

كما اعتمدت اللجنة الرؤية التي أعدتها بعنوان "توظيف وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي لخدمة الأسرة العربية"، والتي حددت الأطر والأسس والآليات اللازمة لحماية الأسرة العربية والنهوض بها.

وبخصوص التنمية المستدامة 2030، توصلت اللجنة إلى عقد ورشة عمل بالتعاون مع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، بما يضمن تحقيق متطلبات الانسجام الوطني مع تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 لضمان تحقيق أهدافها في المنطقة العربية بحلول عام 2030.

واطلعت اللجنة أيضا على الملاحظات الواردة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومجلسي النواب والشورى بمملكة البحرين ومجلس نواب الشعب في تونس والبرلمان الاتحادي في القمر المتحدة بشأن مشاريع الاسترشادية العربية الخاصة بــ "تعزيز تعليم اللغة العربية في الدول العربية الأقل نموًا، مكافحة الأمية في العالم العربي، تشجيع القراءة في العالم العربي"، ووافقت اللجنة بشكل نهائي على هذه القوانين ورفعتها إلى جلسة البرلمان العربي المقرر عقدها السبت المقبل بالقاهرة.

ومن المقرر أن تستكمل اللجنة أعمالها غدا الخميس والذي تم تخصيصه لبحث موضوع مكافحة العنف ضد المرأة في العالم العربي، بالتعاون والشراكة مع منظمة المرأة العربية.

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