صندوق النقد يرفع توقعاته بشأن تعافي معظم اقتصادات منطقة الخليج

توقع صندوق النقد الدولي تعافي معظم اقتصادات منطقة الخليج هذا العام بوتيرة أسرع مما كانت تشير إليه التقديرات في السابق، إذ رفع توقعه للنمو العالمي في 2021 إلى 6% من 5.5% قبل أقل من ثلاثة أشهر.وقال الصندوق، في أحدث تقاريره لآفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر هذا الأسبوع، إنه يتوقع نمو اقتصاد السعودية، وهو الأكبر في المنطقة بنسبة 2.9% في 2021، ليرتفع من 2.6% التي كان يتوقعها في يناير.وانكمش اقتصاد المملكة بنسبة 4.1% خلال العام الماضي بفعل صدمتي جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.أما بالنسبة للإمارات، فقد قال صندوق النقد إن ثاني أكبر اقتصاد في الخليج سيشهد نموا بنسبة 3.1% هذا العام، لينتعش من انكماش نسبته 5.9% في 2020.وكان الصندوق قد توقع في أكتوبر من العام الماضي تراجعا بنسبة 6.6% في عام 2020 ونموا بنسبة 1.3% خلال عام 2021، وشهدت سلطنة عُمان أكبر تعديل إيجابي بين دول الخليج، من توقعات سابقة بانكماش نسبته 0.5% في 2021م إلى توقع لنمو 1.8%.وصارت التوقعات لنمو اقتصاد البحرين نسبته 3.3% في 2021 مقابل توقع في أكتوبر الماضي بنمو نسبته 2.3%.ولم يطرأ تغير كبير على التوقعات للكويت وقطر، إذ يُتوقع أن تسجل الكويت نموا بنسبة 0.7% هذا العام ارتفاعا من تقدير أكتوبر لنمو بنسبة 0.6%.وتشير التوقعات إلى أن اقتصاد قطر سينمو بنسبة 2.4%، وهو ما يقل قليلا عن التقدير السابق بنمو نسبته 2.5%.جديد بالذكر أن صندوق النقد الدولي قد قال أمس الثلاثاء إن إنفاقا عاما غير مسبوق لمكافحة جائحة "كوفيد-19"، خاصة في الولايات المتحدة، ما سيدفع النمو العالمي بتسجيله نسبة تصل إلى 6% في 2021، وهي أسرع وتيرة منذ 1976.