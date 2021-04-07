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لايف ستايل

بعد «رامز عقله طار».. مراحل تطور بوسترات برامج رامز جلال

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:48 م
رامز عقله طار
رامز عقله طار
إسلام جمال
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نشر الفنان رامز جلال "بوستر" برنامج المقالب الخاص به باسم "رامز عقله طار"، حيث من المفترض أن ينشر البرومو الخاص بالبرنامج خلال الأيام المقبلة.

وينتظر عشاق ومحبى برامج المقالب الإعلان عن برنامج رامز الجديد كل عام بلهفة لمعرفة نوع المقلب.

فى هذا التقرير، سلط "الدستور" الضوء على بوسترات برامج المقالب للفنان رامز جلال على مدار العشر سنوات الأخيرة، وكيف تغيرت سواء بالتصميم أو شخصيته.


رامز قلب الأسد.. 2011
يعتبر برنامج رامز قلب الأسد، الأول له فى عالم برامج المقالب، حيث قدمه فى رمضان عام 2011.

وتضمن البوستر الدعائى للبرنامج صورة رامز جلال، على وجه أسد، والذى صمم على نهج شعار شركة الإنتاج الأمريكية MGM.
بعد «رامز عقله طار»..
رامز ثعلب الصحراء.. 2012
فى عام 2012 أطلق الفنان رامز جلال، بوستر برنامجه "رامز ثعلب الصحراء"، حيث ظهر الفنان ممسكًا ببنادق ومن خلفه صحراء ونيران كثيفة، مرتديًا زى واقى للرصاص، وكالعادة حقق البرنامج مشاهدة كبيرة.
بعد «رامز عقله طار»..

رامز عنخ أمون.. 2013
بينما فى عام 2013 أطل الفنان رامز جلال بملابس فرعونية خالصة، حيث التاج وبعض القلادات الفرعونية، ببوستر برنامجه "رامز عنخ أمون".

واستضاف خلال البرنامج العديد من النجوم، والذى كان يتركهم داخل غرفة أو مقبرة ويتظاهر المرشد السياحى المرافق للضيف بأنها لعنة وأنه عاجز عن فتح المقبرة.
بعد «رامز عقله طار»..

رامز قرش البحر.. 2014
وفى هذا البرنامج للفنان رامز جلال، تضمن البوستر الدعائى لرامز قرش البحر، الذى عرض عام 2014، قرش يركب عليه رامز وهو مرتدى البدلة.
بعد «رامز عقله طار»..
رامز واكل الجو.. 2015
بعد الصحراء والبحر، لم يجد الفنان رامز جلال سواء الجو، ليطلق عام 2015 برنامج المقالب الخاص به رامز واكل الجو.

وتضمن البوستر رامز جلال ممسك بفانوس رمضان، وخلفه الطائرة المستخدمة فى المقلب، مرتديًا بدلة الطيران.
بعد «رامز عقله طار»..
رامز بيلعب بالنار.. 2016
بزى رجل إطفاء أطل النجم رامز جلال بوستر برنامج "رامز بيلعب بالنار" والذى عرض برمضان 2016، ممسكًا بكرة من النار، وفى اليد الأخرى فأس.
بعد «رامز عقله طار»..
رامز تحت الأرض.. 2017
بينما فى هذه السنة بدأ الفنان رامز جلال، بالتفكير عن أفكار جديدة وغير متكررة ففى عام 2017، أطلق بوستر برنامجه "رامز تحت الأرض"، مرتديا بدلة جلد سوداء وخلفه "سحلية" ضخمة.
بعد «رامز عقله طار»..

رامز تحت الصفر.. 2018
فى بوستر برنامجه عام 2018 أستعان رامز بدب ونمر، فكان اللاعبين أكثر الضيوف ترامنًا مع بطولة كأس العالم.
بعد «رامز عقله طار»..
رامز في الشلال.. 2019
توسط الفنان رامز جلال بشعر أبيض بوستر الدعاية لبرنامجه "رامز فى الشلال" فيل وغوريلا، وظهر خلفه شلال وكالعادة ممسكًا بفانوس رمضان.
بعد «رامز عقله طار»..
رامز مجنون رسمي.. 2020
ظهر رامز جلال بشعر أزرق على البوستر، وهو يضع هيكل عظمي على كرسي يشبه كراسي التعذيب في الأفلام البوليسية، ممسكًا بفانوس رمضان بيد، وفي اليد الأخرى صاعق كهربائى.
بعد «رامز عقله طار»..
      

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