حالتا وفاة و663 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 663 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 499688 حالة.وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت، عقب إجراء 13782 فحصا، قد بلغ 5551497 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي.وأضاف البيان أنه تم تسجيل حالتي وفاة ليصل العدد إلى 8867. كما تم تسجيل 641 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 486349.