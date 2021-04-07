«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

كان الفنان الراحل محمد رضا.. واحدًا من أهم أسطوات الكوميديا في مصر، حيث تميز بقدرته على انتزاع الضحكة ورسمها علي شفاه الجماهير.وفي أحد الحوارات الصحفية ذكر ابنه أحمد مقاطع من سيرته قائلا: "ذات يوم في منتصف السبعينيات كان يلعب بطولة عمل مسرحي مع صديقه الفنان محمد عوض، ويبدو أن العمل كان فاشلًا وهذا وصفه هو للعمل، ولم يستقبله الجمهور بصورة طيبة وفى إحدى ليالي العرض، جاء أحد العمال وطلب من أبى ومن زميله محمد عوض الخروج من الباب الخلفي للمسرح. سألوه لماذا؟ قال: لأن الجمهور يريد ضربكما".بعد دقائق غادر الفنان محمد عوض من الباب الذى أشار عليه العامل، أما أبى فجلس في حجرته قليلًا، وبعد فترة قرر الخروج ومواجهة الجمهور، حاول مَن بالمسرح معه كثيرًا، حتى يعدل عن فكرته خوفًا على حياته، لأن الجمهور بالخارج يقف غاضبًا وثائرًا ضده وضد كل فريق المسرحية، لكنه أصر على المواجهة وبعد دقائق كان وجهًا لوجه أمامهم. وعندما وقف، وجد الجمهور فى حالة غضب، انتظر واقفًا أمامهم حتى هدأ الجميع، ثم قال: "إذا كان العرض لم يحز على إعجابكم ورضاكم فأنا نيابة عن كافة العاملين أقدم لكم اعتذاري عن ذلك. وعليكم أن تعرفوا أننا نقدم هذا العمل من أجل إسعادكم وفرحكم وليس بغرض المال أو الشهرة، نحن نعمل هذه المسرحية بكل إخلاص، نجتهد ونعمل ونفكر، لكن من الوارد أن يكون هذا الاجتهاد وهذا العمل ليس على المستوى المطلوب".ثم قال: "دعونى أتفق معكم أن هذا العمل فشل ولم ينجح.. هل كل إنسان منكم فى عمله لا يفشل فى بعض الأعمال؟" وقبل أن ينتهى من كلامه، وجد الجمهور الذى كان فى انتظاره للفتك به يحمله ويصفق له ويحتضنه فى مشهد عبقري.. ولم يتركوه حتى استقل سيارته وسط عاصفة من التصفيق فى الشارع!