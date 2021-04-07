موقع دعم مصر إضافة مواليد جدد 2021

موقع دعم مصر إضافة مواليد





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ويمكن للمواطنين تسجيل أرقام المحمول على موقع دعم مصر، ويشترط أن يكون الرقم مسجل بإسم صاحب البطاقة حتى يتمتع بكافة الخدمات الالكترونية.





ولا تشترط وزارة التموين تسجيل أرقام الهواتف المحمولة على موقع دعم مصر للحصول على الدعم، إلا أن تسجيل الرقم يمنح صاحب البطاقة التموينية فرصة الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال الموقع الالكتروني.