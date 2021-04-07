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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موقع دعم مصر إضافة مواليد جدد 2021

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:47 م
إضافة مواليد جدد
إضافة مواليد جدد
الدستور
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن موقع دعم مصر إضافة مواليد، لذلك نقدم لكم تقرير شامل عن جميع خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال الموقع الإلكتروني لدعم مصر، التابع إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويقدم الموقع الإلكتروني العديد من الخدمات للمواطن المصري، منها إصدار بدل فاقد لبطاقة التموين، وتفعيل بطاقة التموين، وضم أفراد الأسرة.

وتقدم الحكومة المصرية، أوجه الدعم للمواطنين الذين يستحقون المساندة والدعم، لمساعدتهم ورفع العبء عنهم، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، المنتشر في معظم أنحاء دول العالم، ونستعرض لكم من خلال التقرير الخطوات كافة لإضافة مواليد على بطاقة التموين.

موقع دعم مصر إضافة مواليد


أطلقت وزارة التمويين والتجارة الداخلية، موقع دعم مصر الإلكتروني، حتي يستطيع المواطنين من إضافة مواليد على بطاقة التموين، ولديكم التفاصيل كما موضح بالأتي:

- يجب على المواطنين الدخول على الموقع الإلكتروني لدعم مصر، لإضافة مواليد على بطاقة التموين، وهو https:tamwin.com.eg.

- ثم يقوم المواطن باختيار المحافظة وتسجيل رقم البطاقة التموينية.

- بعد ذلك تحديد الإدارة التموينية ومكتب التموين التابع لها المواطن.

- ثم اسم مقدم السلعة التموينية، والمكان الذي يتم صرف المقررات التموينية منه.

- وبعد ذلك تسجيل البيانات بشكل صحيح، والضغط على إرسال.

وقدمنا لكم خلال التقرير السابق، كافة التفاصيل عن موقع دعم مصر إضافة مواليد، وطريقة التسجيل على الموقع الإلكتروني، ويمكن للمواطنين التوجه إلي مكتب التموين التابعين له لإضافة المواليد.

تابع أيضاً:



ويمكن للمواطنين تسجيل أرقام المحمول على موقع دعم مصر، ويشترط أن يكون الرقم مسجل بإسم صاحب البطاقة حتى يتمتع بكافة الخدمات الالكترونية.

ولا تشترط وزارة التموين تسجيل أرقام الهواتف المحمولة على موقع دعم مصر للحصول على الدعم، إلا أن تسجيل الرقم يمنح صاحب البطاقة التموينية فرصة الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال الموقع الالكتروني.

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