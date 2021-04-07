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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عضو بالشيوخ: مشروع «مستقبل مصر» يقتحم الصحراء ويعزز مشاريع التنمية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:32 م
النائب طارق عبد الهادي
النائب طارق عبد الهادي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال النائب طارق عبدالهادي عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع مستقبل مصر الزراعي، الذي تفقده الرئيس السيسي اليوم، ليس فقط، مشروعًا عملاقًا واعدًا يعزز الأمن الغذائي لمصر، ويفتح آفاق فرص العمل لنحو 200 ألف شاب، ويجذب استثمارات زراعية هائلة، ولكنه مشروع متكامل للتنمية الزراعية والعمرانية في الصحراء الغربية.

وأكد عبدالهادي في تصريحات له اليوم، أن السنوات الماضية شهدت افتتاح العديد من المشاريع الزراعية العملاقة، ومنها ما يأتي في إطار "الدلتا الجديدة"، ومنها مشروع مستقبل مصر الزراعي على محور روض الفرج- الضبعة الجديد، ويتضمن زراعة مليون فدان.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى العديد من المزايا التي يتضمنها مشروع مستقبل مصر الزراعي، وفي مقدمتها، القرب من مطاري سفنكس وبرج العرب وميناءي الدخيلة والإسكندرية، ما يساعد على سهولة توصيل مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية.

وأوضح نائب الدقهلية، أن مشروع مستقبل مصر الزراعي يؤكد أن مصر تسير بخطة اقتصادية وزراعية وصناعية واضحة المعالم لإعادة بناء الاقتصاد المصري واقتحام الصحراء والخروج من الحيز العمراني والزراعي الضيق في الوادي والدلتا، كما أن ذلك بالتوازي، مع مشاريع حديثة في الري وترشيد المياه، واختتم بالقول: "عاشت مصر وطنًا غاليًا عظيمًا وعاشت قيادتها الواعية، التي ترى المستقبل وتخطط له بكل وضوح".

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