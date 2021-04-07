منها «طبيخ الصعايدة».. 7 كتب جديدة عن مشروع النشر بقصور الثقافة

صدرت عن مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة 7 كتب جديدة، وهذه الكتب جاءت كالتالي:◄ من سلسلة الفلسفة صدر كتاب " العلم والدين في الفلسفة المعاصرة " تأليف إميل بوترو وترجمة د. أحمد فؤاد الأهواني، وكتاب " هيدجر والنازية تأليف د. عبده كساب، يرأس تحرير السلسلة د. سعيد توفيق.◄ ‏ومن سلسلة آفاق الفن التشكيلي التى يرأس تحريرها د. أحمد الجنانينى كتاب " في الطريق إلي الفنون المعاصرة " تأليف فاروق يوسف.◄ ‏ومن سلسلة عالم الموسيقي التى يرأس تحريرها د. زين نصار يصدر كتاب " عالم الموسيقي" للراحل الكبير محمود كامل.◄ ‏ومن سلسلة الدراسات الشعبية التى يرأس تحريرها الباحث حسن سرور كتاب " طبيخ الصعايده – دراسة حول الطعام وأنماط التغذية الشعبية في صعيد مصر الأوسط – للشاعر درويش الأسيوطى، وكتاب " العمارة الشعبية والتغيير الثقافي في صعيد مصر –دراسة ميدانية في مركز البدارى محافظة أسيوط للباحث محمد شحاتة العمدة.◄ ‏ ومن سلسلة حكايات مصر التى يرأس تحريرها ا الدكتور كمال مغيث كتاب " روافد القوة الناعمة المصرية – البحيرة في القرن العشرين " للباحث كامل مصطفى رحومة.