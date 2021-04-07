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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السفير الصينى بالقاهرة: دفعة جديدة من لقاح «سينوفارم» قريبًا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:42 م
لياو ليتشيانج
لياو ليتشيانج
هالة أمين
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قال لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، إن دفعة جديدة من اللقاح الصينى المضاد لفيروس كورونا ستصل إلى مصر قريبًا، وذلك فى إطار التعاون الثنائى بين البلدين فى مواجهة الوباء. وأشار السفير الصينى، فى مؤتمر صحفى عقده فى مقر السفارة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، إلى أن عدد اللقاحات الصينية المقدمة إلى مصر وصل حتى الآن إلى ٦٠٠ ألف جرعة.
وأوضح أن بكين أرسلت دفعتين من لقاح «سينوفارم» فى شهرى فبراير ومارس، فضلًا عن تشجيع الحكومة الشركات الطبية الصينية للتواصل مع نظيرتها المصرية، لإرسال وبيع وإنتاج اللقاحات فى مصر.
ونوه إلى أن التعاون فى مجال مواجهة جائحة «كوفيد-١٩» يعد انعكاسًا عميقًا للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين القاهرة وبكين، مشيدًا بتوجيهات الحكومة المصرية لمنع التجمعات فى الأماكن المغلقة ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة الوباء. على جانب آخر، هنأ السفير الصينى بالقاهرة الحكومة المصرية على نجاح حفل موكب نقل المومياوات الملكية، واصفًا الحدث بأنه غير مسبوق وليس له مثيل. وأضاف أن مشهد نقل ٢٢ من المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى المتحف القومى للحضارة المصرية كان مهيبًا خلال مروره بشوارع القاهرة، وتم بشكل ناجح وأظهر مدى عراقة الحضارة المصرية.
وأشار إلى أنه تابع بنفسه تغريدات وتعليقات الرئيس عبدالفتاح السيسى حول الحدث، معتبرًا أن هذا الأمر يعكس مدى حرص المصريين على حضارتهم الفريدة وفخرهم بها على أعلى مستوى فى الدولة.
ولفت إلى تعاون الصين مع مصر فى مجال الآثار خلال الفترة الأخيرة، ومشاركة خبراء صينيين فى عمليات بمواقع أثرية فى الأقصر، خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن بكين دائمًا ما تسعى للتعاون مع القاهرة فى هذا المجال من خلال الجامعات والكليات المختلفة.
وأكد أن الجانب الصينى يحرص على تعزيز التعاون مع مصر فى مجال الآثار، وفى جميع المجالات من أجل تحقيق نتائج جيدة وملموسة على أرض الواقع.

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