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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

موظف يعتدي على زميله بسلاح أبيض في أسوان

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:36 م
طعن
طعن
أسوان_إسراء توفيق
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تعدى موظف بالغرفة التجارية في أسوان على زميله بمطواة، ما أدى إلى حدوث جروح متفرقة بجسده، ليتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقى قسم شرطة أول أسوان إخطارًا يفيد باعتداء موظف الغرفة التجارية علي زميله ''أحمد.ع. م"، 44 سنة، موظف بقسم التسديدات بالغرفة التجارية بأسوان بعد حدوث خلافات ومشادة كلامية طفيفة بين الطرفين بسبب انتهاء أعمال متعلقة بانهاء دفاتر تحصيل، وانتهى الأمر دون أي تداعيات أخرى.

وعاد الاحتكاك مرة أخرى بينهم ما أدى إلى اعتداء الموظف على زميله عليه بآلة حادة "مطواة'' وسددها ناحية الذراع الأيمن والصدر من ناحية القلب.

ونقلت الإسعاف المصاب وهو أحمد عبده محمود، 44 سنة، موظف بالغرفة التجارية إلى المستشفى، لتلقى العلاج، وتبين من الفحص الطبى وجود جروح وإصابته بـ7 غرز فى منطقتى الذراع الأيمن والصدر من ناحية القلب.

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