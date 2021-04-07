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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سينما الأطفال.. أحدث فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:31 م
عرض سينما للأطفال
عرض سينما للأطفال
دعاء عبد المقصود
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بالتعاون مع المركز القومي للسينما المصرية، يقدم مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير عرض سينما للأطفال يوم الجمعة المقبل الموافق 9 إبريل في تمام الساعة الثانية ظهرا بمركز الحرية للابداع

ويعرض البرنامج الذي من المنتظر أن يشهد حضور طلبة المدارس خمس افلام، وهي "التلاجة" للمخرجة هدى فرح، "هاجس" للمخرج عاطف شكري، "مشبك شعر" لعطية خيري، "فرفور" لرشا مجدي، و"صندوق دنيا".

وتشارك بالمهرجان 18 دولة هي: مصر- فلسطين – سوريا – المغرب – العراق – بلجيكا – الجزائر- الأردن - تونس – الإمارات - لبنان – السعودية – ألمانيا – فرنسا – ليبيا – اليمن – إيطاليا – ماليزيا.

وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.

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