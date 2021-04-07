رئيس الجامعة الأمريكية يزور فرع الأكاديمية العربية بالعلمين الجديدة

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم، رئيس الجامعه الأمريكية بالقاهرة فرانسيس ريتشياردوني، والدكتور أشرف حاتم، مستشار الجامعة، والوفد المرافق لهما وذلك بمقر الأكاديمية العربية بفرع العلمين الجديدة.وقام الوفد المرافق لرئيس الجامعة الأمريكية بجولة تفقدية داخل مقر الأكاديمية، والمعامل والمختبرات الخاصة بكليات الصيدلة وكلية طب الأسنان، وأيضًا ورشة العمل الخاصة بكليه الذكاء الإصطناعي.في الوقت ذاته استعرض الطلاب أمام الوفد عدد من المشروعات والاختراعات التي قاموا بها داخل ورش عمل الأكاديمية.وشاهد الوفد فيلمًا وثائقيًا عن الأكاديمية يستعرض عدد كليات الأكاديمية وفروعها داخل وخارج مصر وكذلك شهادات الاعتماد التي حصلت عليها الأكاديمية من كبريات الجامعات العالميةوتحدث رئيس الأكاديمية عن كيفية نجاح الأكاديمية في أن تنتقل إلى نظام التعليم الرقمي بسهولة وسرعة والتي اضطرت إليها بسبب جائحة كورونا، لافتًا إلى أن العام القادم سيشهد احتفال الأكاديمية بمرور 50 عام علي تدشينها وسيكون هناك احتفال يليق بمكانتها.كما أعرب رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن فخره وسعادته بما رآه داخل فرع الأكاديمية من تقدم وتكنولوجيا تواكب متطلبات العصر، وأبدى الحضور إعجابهم بما رأوا داخل مقر الأكاديمية.