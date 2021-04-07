رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تموين بورسعيد: قوافل غذائية لتقديم سلع مخفضة قبل رمضان

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:25 م
قوافل غذائية لتقديم
قوافل غذائية لتقديم سلع مخفضة قبل رمضان
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
أطلقت مديرية تموين بورسعيد، قوافل أهلًا رمضان في سيارات متنقلة تجوب ميادين وقرى الجنوب؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين، وسط إجراءات احترازية مكثفة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد ثابت توافر السلع الغذائية والاستراتيجية منها (الزيوت، الألبان ومنتجاتها، البقوليات، اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة والسكر والمعلبات والمنظفات) بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسبة تتراوح من 15 إلى 25%.

وقال ثابت إن السلاسل التجارية الكبرى المشاركة بـ"أهلًا رمضان" توفر للمواطنين منتجات ذات جودة جيدة وبأسعار مخفضة ومنها متطلبات الشهر الكريم من (الياميش والسمن والزبد والعسل)، مؤكدًا أنه وقيادات مديرية التموين يعملون من داخل غرفة العمليات لتحقيق ذلك.

وأكد وكيل تموين بورسعيد توفير 9 آلاف أسطوانة بوتاجاز إضافية للحصة الحالية خلال رمضان، بجانب حصة المحافظة البالغة 86 ألف أسطوانة شهريًا ليصبح إجمالي المطروح 95 ألفًا، مؤكدًا توفيرها بسعر 65 جنيهًا للأسطوانة، خاصة لزيادة الطلب عليها خلال الشهر الكريم بقرى الجنوب.

وشدد وكيل تموين بورسعيد على أن المخابز تعمل بكامل طاقتها خلال الشهر، مع تعديل مواعيد تشغيلها طبقًا للتوجيهات الوزارية فى هذا الشأن، بما يتناسب مع رمضان من الخامسة فجرًا إلى الخامسة مساء، مؤكدًا أنه لا داعى للتزاحم بين صفوف المواطنين.

وصرح ثابت أن الشركة العامة لتجارة الجملة ضخت 15 طن دقيق بسعر 8 جنيه للكيلو و25 طنًا أرز بسعر 8.5 جنيه للكيلو، 300 كرتونة زيت ذرة بسعر 31 جنيهًا و10 أطنان من السكر الحر بسعر 8.5 جنيه للكيلو، و5 أطنان من المكرونة بسعر 4.25 جنيه، و500 كرتونة زيت عباد سعر 24.5 للزجاجة، و1100 كرتونة لحوم ودواجن مجمدة أسعار تبدأ من 30 ـ 60 جنيهًا، وطرح طن من البط المجمد محلي بسعر 38.50 جنيه، وأكد أنه يتم الآن صرف مقررات الدعم التموينى ونقاط الخبز للمواطنين بمحافظة بورسعيد وذلك لأصحاب البطاقات الذكية.

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد مصابي حادث طريق السخنة لـ22 شخصًا

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

«المركزى» يكشف تفاصيل سياسات تيسير الأوضاع المالية فى ظل كورونا

كم باقي على رمضان.. العد التنازلي 7-4-2021


الصور

image description

«سبيشال وان» في دربالة.. حكاية أصغر مدير فني حاصل على بطولة في مصر (فيديو)

image description

إزالة 8 حالات تعدٍ على نهر النيل فى دمياط

image description

محافظ دمياط تترأس مجلس جامعة حورس (صور)

image description

نقلة حضارية.. محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع

image description

جامعة أسيوط تستقبل مساعد المؤسسة اليابانية بالقاهرة

الأكثر قراءة

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

تفاصيل جديدة بشأن شاب تحرش بفتاة في أتوبيس بالجيزة

القبض على «سكران المنوفية» شق رأس والدته وزوجة أخيه بسكين

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

كم باقي على رمضان.. العد التنازلي 7-4-2021

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

حقيقة وجود حظر في رمضان 2021.. إليك التفاصيل

بريطانيا تبدأ طرح لقاح موديرنا للمرة الأولى

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

معركة العقول.. «تكنولوجيا الصراعات».. كتاب يرصد أنماط الحروب الإلكترونية

ورش رسم للأطفال و«رقص بمبوطي» في سابع أيام معرض زايد للكتاب

مكتبة الإسكندرية تكرم علماء القبطيات ببيت السناري.. غدا

لم يكونوا عمالقة.. خرافات حول حجم أجساد المصريين القدماء