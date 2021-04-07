تموين بورسعيد: قوافل غذائية لتقديم سلع مخفضة قبل رمضان

أطلقت مديرية تموين بورسعيد، قوافل أهلًا رمضان في سيارات متنقلة تجوب ميادين وقرى الجنوب؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين، وسط إجراءات احترازية مكثفة لمواجهة فيروس كورونا.وأكد ثابت توافر السلع الغذائية والاستراتيجية منها (الزيوت، الألبان ومنتجاتها، البقوليات، اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة والسكر والمعلبات والمنظفات) بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسبة تتراوح من 15 إلى 25%.وقال ثابت إن السلاسل التجارية الكبرى المشاركة بـ"أهلًا رمضان" توفر للمواطنين منتجات ذات جودة جيدة وبأسعار مخفضة ومنها متطلبات الشهر الكريم من (الياميش والسمن والزبد والعسل)، مؤكدًا أنه وقيادات مديرية التموين يعملون من داخل غرفة العمليات لتحقيق ذلك.وأكد وكيل تموين بورسعيد توفير 9 آلاف أسطوانة بوتاجاز إضافية للحصة الحالية خلال رمضان، بجانب حصة المحافظة البالغة 86 ألف أسطوانة شهريًا ليصبح إجمالي المطروح 95 ألفًا، مؤكدًا توفيرها بسعر 65 جنيهًا للأسطوانة، خاصة لزيادة الطلب عليها خلال الشهر الكريم بقرى الجنوب.وشدد وكيل تموين بورسعيد على أن المخابز تعمل بكامل طاقتها خلال الشهر، مع تعديل مواعيد تشغيلها طبقًا للتوجيهات الوزارية فى هذا الشأن، بما يتناسب مع رمضان من الخامسة فجرًا إلى الخامسة مساء، مؤكدًا أنه لا داعى للتزاحم بين صفوف المواطنين.وصرح ثابت أن الشركة العامة لتجارة الجملة ضخت 15 طن دقيق بسعر 8 جنيه للكيلو و25 طنًا أرز بسعر 8.5 جنيه للكيلو، 300 كرتونة زيت ذرة بسعر 31 جنيهًا و10 أطنان من السكر الحر بسعر 8.5 جنيه للكيلو، و5 أطنان من المكرونة بسعر 4.25 جنيه، و500 كرتونة زيت عباد سعر 24.5 للزجاجة، و1100 كرتونة لحوم ودواجن مجمدة أسعار تبدأ من 30 ـ 60 جنيهًا، وطرح طن من البط المجمد محلي بسعر 38.50 جنيه، وأكد أنه يتم الآن صرف مقررات الدعم التموينى ونقاط الخبز للمواطنين بمحافظة بورسعيد وذلك لأصحاب البطاقات الذكية.