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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استئصال ورم يزن 3 كجم من رحم سيدة في البحيرة (صور)

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:24 م
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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قال الدكتور رضا بكر، مدير مستشفى الدلنجات المركزي بمحافظة البحيرة، إنه تم إجراء عملية استئصال ورم ليفى يزن 3 كجم لسيدة في العقد الرابع من العمر مع الحفاظ على الرحم بصورة طبيعية يسمح بالحمل مرة أخرى.

أضاف مدير مستشفى الدلنجات المركزي، أن العملية أجريت وفق أحدث الأساليب العلمية الحديثة، وأن الطاقم الطبي داخل المستشفي يعمل دائمًا على تقديم الرعاية الصحية للمرضي، طبقًا لتوجيهات الدكتور وكيل وزارة الصحة في البحيرة، مشيرًا إلي أن نسعي دائما لراحة المرضي، وأن جميع الفرق الطبية بأقسام المستشفي تواصل عملها ليل نهار من أجل راحة المرضي والعمل علي تقليل قوائم الإنتظار وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأجرى العملية فريق من أطباء المستشفي بقسم النساء والتوليد هم الدكتور على الجزار والدكتور عبدالله عصفور، والدكتور حماده عمران، والدكتور عماد العمورى "تخدير".

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