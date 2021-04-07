14 توجيهًا من أوقاف بورسعيد للأئمة قبل رمضان

عقد جمال عواد، وكيل أوقاف بورسعيد، الأربعاء، اجتماعًا مع أئمة المديرية بمسجد السلام بحي الشرق، للتأكيد على خطة المديرية خلال شهر رمضان.وأكد عواد ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية التى حددتها الوزاره خلال شهر رمضان، وأصدر 14 توجيهًا للأئمة لمراعتها خلال الشهر الكريم منها ارتداء الكمامة، اصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، واستمرار عدم فتح دورات المياه، واستمرار عدم فتح الأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها، وقصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة في غير أوقات الصلاة الراتبة، وعدم السماح بإقامة أية موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها، وعدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد، والسماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أي دروس أو خواطر دعوية، وقصر العمل بالمساجد على الصلاة وخطبة الجمعة بما لا يزيد على عشر دقائق في الخطبة على النحو المتبع، واستمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بما في ذلك صلاة التراويح، واستمرار تعليق جميع الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه".قال إنه لا مانع من فتح مصلى السيدات لصلاة العشاء والتراويح، لكن بشرط ملائمة المكان وتحت إشراف كامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق، وعدم قيام الواعظة بإلقاء أي دروس أو خواطر لافتًا إلى أن فتح مصلي السيدات في جميع الصلوات يستلزم وجود الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات، بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الديني.