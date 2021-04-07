السبت.. ندوة حول محمد عفيفى مطر فى بيت الشعر بالأقصر

يستضيف بيت الشعر بالأقصر ندوة ضمن ندوات برنامج بيت الشعر والمعنونة بـ" شموس مضيئة في الشعر العربي المعاصر"، والندوة في هذه الحلقة عن الشاعر الكبير محمد عفيفي مطر تحت عنوان "قراءات ودراسات"، وذلك يوم السبت المقبل في تمام السابعة مساءً.الندوة يتحدث فيها الدكتور شوكت المصري، والدكتورة ناهد رحيل، ورحمة مطر نجلة الشاعر الكبير.تأتي الفعالية من مقر بيت الشعر بطريق الكباش الجديد بالأقصر وتطبق فيها الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.