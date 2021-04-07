براتب 2250 جنيهًا.. «القوى العاملة» تطلب موظفات وعمالًا لشركة بالعبور

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات القطاع الخاص بالعبور، وذلك براتب يصل إلى 2250 جنيهًا.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، موظفات إداريات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلًا على مؤهل عالٍ ويحدد الراتب بحسب المقابلة.كما تتضمن الوظائف، عمال تعبئة وتغليف، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلًا على مؤهل متوسط، وذلك من الجنسين، وبراتب 2250 جنيهًا.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية أ، العبور، والتواصل مع المدير المسئول محمد محسن.