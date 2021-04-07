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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«سأموت غدا يا عزيزة».. كيف تنبأ موليير الشرق برحيله؟

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:21 م
موليير الشرق
موليير الشرق
حمدين حجاج
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فى حى باب الشعرية الشعبي العريق ولد الطفل أبو السعود خليل الإبياري، ومنذ طفولته بدأ يكتب الزجل والشعر وشجعه على ذلك الراحل بديع خيرى بعدما نشر كلمات زجلية كاريكاتيرية فى مجلة كان اسمها (مجلة الأولاد) وهو مازال طفلًا! ثم كتب اسكتشات فكاهية لفرقة بديعة مصابني وحاول الالتحاق بمعهد الموسيقى لكنه فشل.

وباع أولى أغانيه بـ 5 قروش فقط ثم اتجه للرواية عام 1933. عمل بالصحافة منذ الخمسينيات، فكان يكتب مقال لمجلة الكواكب أسبوعيًا. وكتب للسينما معظم الأفلام الكوميدية بعدما شكل ثنائيًا متميزًا مع الفنان إسماعيل ياسين (مات فى نفس عمره تقريبًا) وكونا معًا فرقة مسرحية كتب خلالها ما يقرب من 65 مسرحية فى عشر سنوات، وقدم للسينما ما يقرب من 500 فيلمًا أى ما يعادل 17 % من تاريخ إنتاج السينما المصرية حسب بعض المصادر.

كانت حياته مليئة بالدراما والانكسار والإثارة.. لكن تلك الإثارة بلغت ذروتها في عام ١٩٦٩.

فى ذلك العام بدأ التعب والمرض يهاجم جسده الذى أرهقته الكتابة بكل توجهاتها، وأشكالها، وفنونها، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج. بعد أيام من المتابعة الدقيقة لحالته الصحية دخل فى غيبوبة استمرت بعض الوقت. قبل 24 ساعة من رحيله أفاق من غيبوبته، وبدأ يضحك بصورة متقطعة، وإن كانت البسمة حاضرة خاصة وهو يردد: "هاتولى عزيزة.. عايز عزيزة" - هي زوجته وأم أولاده وعشرة عمره - وبعد ساعة أو أكثر جاءت الزوجة ومعها أولادها (ميرفت وليلى ويسرى ومحمد وأحمد ومجدى). ودخلوا عليه حجرته فوجدوه مبتسمًا، ضاحكًا، متحدثًا معهم فى شوق وسعادة بصوت مسموع! بعد دقائق أشار لزوجته ومال عليها هامسًا حتى لا يسمعه الأولاد قائلًا: "سأموت غدًا يا عزيزة".. ثم أخذ يشرح لها ترتيبات الجنازة كيف تتم! وسرادق العزاء كيف يكون!.. بعد دقائق تركوه في سريره وخرجت الزوجة والأولاد من عنده عائدين للبيت والزوجة مطمئنة إلى إنه سيخرج قريبًا من وعكته الصحية ويعود لحياته وأولاده وفنه. أما هو فنام على سريره قليلًا إلى أن دخل عليه فريقه الطبي المتابع لحالته، ليجدوه قد استسلم تمامًا لغيبوبة جديدة مفاجئة، استمرت حتى الصباح التالى.. وفى الصباح التالى.. مات!؛ وذلك حسبما ذكر الكتاب الصحفي خيري حسن في كتابه أبي كما لا يعرفه أحد.

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