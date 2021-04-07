جراحة دقيقة لتوسيع القناة العصبية لمريض بـ«بني سويف التخصصي»

نجح أطباء جراحة العظام والعمود الفقري بمستشفى بني التخصص، الأربعاء، فى إجراء عملية توسيع قناة الأعصاب مع استئصال غضروف قطني وتثبيت فقرات ضاغط علي أعصاب الساق والفخذ الأيسر لمريض يبلغ من العمر 45 عامًا حيث كان يعاني من صعوبة في المشي مسافة أقل من عشرون مترا علي الأكثر.وقام الفريق الطبي المكون من الدكتور طارق العدوي، استشاري جراحات العظام ورئيس أقسام جراحات العظام بالمستشفى، والأطباء وليد حسن، وأحمد رفعت استشاري جراحة العظام بالمستشفي، واستشاري التخدير الدكتوره دينا رافت استشاري التخدير وبمعاونة التمريض.تم نقل المريض وبصحة جيدة إلى القسم الداخلي بالمستشفى لمتابعة ما بعد الجراحة واستكمال العلاج، ووجه الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى الشكر لأعضاء الفريق الطبي وجميع العاملين بقسم العمليات بالمستشفى لما يبذلونه من جهد لتحسين الخدمة الطبية بالمستشفى ولما يبذلونه من جهد لخدمة المرضي.