لسوء سلوكها.. مقتل فتاة على يد شقيقها ووالدتها بالدقهلية

لقيت طالبة مصرعها على يد شقيقها ووالدتها بقرية نشا التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، بعد أن قاما بالتعدي عليها بالضرب وخنقها للتخلص منها لشكهم في سلوكها.وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ للعميد جهاد الشربيني، مأمور مركز نبروه، بوصول طالبه متوفيه لمستشفي نبروه المركزي بها اثار تعدي وزُرقه بالرقبه نتيجه تعدي ووجود شبهه جنائية في وفاتها.انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروة بقيادة العقيد علي خضر، مفتش مباحث مركز شرطة نبروه، والرائد محمد علي اسماعيل، رئيس المباحث، إلى المستشفى وبالفحص تبين أن الجثة لفتاة تدعى "ميادة.ع.ا"،٢٣عاما، طالبة.وتوصلت التحريات أن المتوفية لقيت مصرعها علي يد شقيقها ويدعى "ابراهيم"، ووالدتها "سعديه.ع.ا"، ويقيمان بقرية نشا، بعد أن قاما بالتعدي عليها بالضرب وخنقها لشكهم في سلوكها إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة.بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة لشكهما في سلوكها ووجود علاقة عاطفية بأحد الأشخاص.تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.