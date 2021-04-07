«وفد الدقهلية» يشارك فى احتفالية يوم اليتيم

شاركت لجنة الوفد بميت الكرماء في محافظة الدقهلية، احتفالية مدرسة ميت الكرماء الإعدادية المشتركة بيوم اليتيم، حيث تم توزيع الهدايا على طلاب المدرسة الأيتام والاحتفال بهم ورسم البهجة على وجوههم.ومنحت إدارة المدرسة وسام الشرف لفؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، لدعمه المستمر للمدرسة ورعايته للطلاب الأيتام بالمدرسة وتسلمه عنه المتولى عبدالعزيز أمين صندوق الوفد بميت الكرماء.