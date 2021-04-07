نائب التنسيقية بالشيوخ يشارك في معسكر إعداد القادة بجامعة بنها

استقبل مركز إعداد القادة بجامعة بنها، اليوم، النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ورشة عمل عن التفكير الإبداعي، خلال فعاليات اليوم (الثالث) من معسكر "قادة المستقبل 5" "الدورة التدريبية لإعداد القيادات الشبابية" تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" المقام بمركز إعداد القادة بجامعة بنها في الفترة من ٥ إلى ٧ أبريل الجاري.ويأتي المعسكر تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب. بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.