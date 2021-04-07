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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة مكبرة لتحرير شوارع كفر شكر من إشغالات الطريق

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:05 م
حملة مكبرة
حملة مكبرة
كتب صلاح حسنى
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شنت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر حملة لرفع إشغالات قرى الوحدة المحلية بكفر تصفا بهدف تحرير الشوارع والطرق من التكدسات المرورية والزحام لراحة وخدمة المواطنين.

أسفرت الحملة عن ضبط 37 إشغال متنوع يعوق حركة الشوارع والطرق جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بإشراف مصيلحى جمال هدايا ومحمد غنيم نائبي رئيس المركز والمدينة.

وقال اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر إن حملات المرور على الشوارع والطرق داخل المدينة وقرى الوحدات المحلية لرفع كافة أنواع الإشغالات مستمرة لتحقيق الانضباط وفرض هيبة الدولة على الجميع دون وساطة أومحسوبية إطلاقا ولتسهيل الحياة على أهالينا المواطنين فى تحركاتهم اليومية لشعورهم بالرضا التام.

وناشد رئيس المركز والمدينة المواطنين بعدم التعدى على حرم الطرق والشوارع واحداث إشغالات تعوق حركة المرور والمارة منعًا لتحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين للقانون، بهدف تسهيل حركة المرور وسير المواطنين الذين نسعى إلى تحقيق مطالبهم فى شتى المجالات.
حملة مكبرة لتحرير شوارع كفر شكر من إشغالات الطريق
حملة مكبرة لتحرير شوارع كفر شكر من إشغالات الطريق
حملة مكبرة لتحرير شوارع كفر شكر من إشغالات الطريق
حملة مكبرة لتحرير شوارع كفر شكر من إشغالات الطريق

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