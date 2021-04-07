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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

غدًا.. «المصريين الأفارقة» تناقش أهمية دور التعليم الزراعي في القارة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:27 م
المصريين الأفارقة
المصريين الأفارقة
أسماء إبراهيم
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تعقد جمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة، مؤتمرًا، غدًا الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بعنوان "الرؤية المستقبلية للزراعة الأفريقية ودورها في دعم اتفاقية التجارة البينية وتعزيز التنمية".

ويناقش اللقاء التغيرات المناخية وتأثيرها على قطاع الزراعة المستدامة، فضلًا عن تبادل بعض الدروس العملية حول البيئة الزراعية الأفريقية، كما يناقش دور المنظمات والجمعيات والقوي العاملة في تطوير الإنتاج الزراعي وأهمية ذلك في زيادة التجارة الأفريقية.

كما يبرز اللقاء أهمية دور التعليم الزراعي في القارة، بالإضافة إلى مناقشة آفاق فرص التصدير الزراعي إلى دول أفريقيا.

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