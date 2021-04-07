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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدًا.. أحمد يونس يوقّع «خبايا» بطريقة برايل فى معرض زايد للكتاب

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:41 م
أحمد يونس
أحمد يونس
ايهاب مصطفى
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يحل الإعلامي أحمد يونس، في الثالثة عصر الغد الخميس، ضيفًا على جناح دار سما للنشر بمعرض الشيخ زايد للكتاب، وذلك لتوقيع كتابه "خبايا" المطبوع بطريقة برايل للمكفوفين، حيث سيتم توزيع النسخ مجانًا على الجمهور منهم، وكان يونس قد احتفل مع جمهور المعرض يوم الجمعة الماضي بتوقيع أعماله "خبايا" وسلسلة "نادر فودة".

يذكر أن المعرض تنظمه مؤسسة زايد للإبداع والتنمية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، ويقام المعرض خلال الفترة من 1 وحتى 12 أبريل 2021، في مدخل 2 بمدينة الشيخ زايد، ويفتح المعرض أبوابه من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً.

ويتضمن المعرض العديد من الفعاليات الفنية والثقافية وأنشطة الأطفال، وذلك بمشاركة أكثر من مائة دار نشر، أبرزها الهيئة العامة المصرية للكتاب، أكاديمية الفنون، دار الشروق، دار نهضة مصر، الدار المصرية اللبنانية، دار دوّن، سما، الكرمة، الرواق، أطلس، دارك، تشكيل، مكتبة مدبولي، مكتبة تنمية، مكتبة ديوان، المكتبة الأكاديمية، منصة أسفار للكتب، إضافة إلى مؤسسة إبييدي للنشر من المملكة المتحدة.

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غدًا.. أحمد يونس يوقّع «خبايا» بطريقة برايل فى معرض زايد للكتاب

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