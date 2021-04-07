آيتن عامر تدافع عن مسلسل «الملك»: ننتقد بأدب يا إما نسكت

دافعت الفنانة أيتن عامر عن مسلسل "الملك أحمس" الذي يخوض بطولته النجم عمرو يوسف، وذلك بعد قرار وقف عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل، بسبب هجوم الجمهور على العمل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرح البرومو الدعائي الخاص له.وكتبت أيتن عامر، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد تعرضها للهجوم بسبب دفاعها عن العمل، أمس، قائلة: "آه فى غلطات وعارفينها وواضحة وضوح الشمس.. وحق الزمالة أننا ننتقد بأدب ومهنيه وأخلاق يا إما منتكلمش ونسكت".وأضافت: "اللى مش طبيعي إنكوا متضايقين أننا بنحاول ندعم الناس معنويا، ونحسسهم إن فى ناس حاسة بيهم وبتعبهم وقطع رزق الناس اللى معاهم، ونقولهم إن مش كل الناس بيصطادوا فى المية العكرة ويسنوا السكاكين وإن الشغلانة، رغم كل اللى بيحصل وحيحصل فيها لسه الخير موجود فى قلة منهم"، وتابعت: "ده مش جهل.. ده حاجة اسمها إحساس.. دايرة وبتلف".وأثار قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إيقاف تصوير مسلسل "الملك"، وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين لمراجعته، موجة من الجدل بين العاملين في المهنة.مسلسل «الملك» قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار خالد دياب وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوي، وموسيقى خالد حماد، بطولة عمرو يوسف، صبا مبارك، ريم مصطفى، وماجد المصري.