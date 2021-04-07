بالأسماء.. إصابة 22 عاملا في باص سقطت عليه حاوية ضخمة في السويس

يتابع وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور اسماعيل الحفناوى، تطورات حالات المصابين بحادث سقوط حاوية على أوتوبيس، ينقل عمال بمنطقة العين السخنة.وذكر محضر الواقعة أن 22 عاملا اصيبوا بسبب سقوط حاوية على أتوبيس كانوا يستقلونه.وذكر محضر الواقعة أن المصابين هم: رمضان ذكي حسن 45 سنه، محمد صابر احمد 32 سنه، صابر طلعت عبد الجواد 43 سنه، محمد احمد السيد 37 سنه، سيد سعيد محمد 49 سنه، علي محمد علي 43 سنه، عصمت حسن محمد 37 سنه، احمد سعد عبد الله 47 سنه، محمد جمال محمد 35 سنه مصطفى محمود طلعت 32 سنة، فتحي عيد درويش 36 سنه، محمد عيسى سلامه 31 سنه، محمد ابراهيم حسن 31 سنه، احمد ابراهيم حسين 29 سنه، محمد محمود محمد 37 سنه،عصام غريب 42 سنه، محمد انور عبد الحميد 36 سنه، حسين ابو العلا احمد 45 سنه، وليد احمد ابراهيم 40 سنه، صلاح يوسف احمد 47 سنه، محمد حميده يوسف 24 سنه، عنتر البدري على 41 سنة.وأكد مدير مديرية الصحة بالسويس أن المصابين جميعهم حالاتهم مستقرة أغلبها كدمات وسحجات.