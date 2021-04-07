برنامج تدريب للعاملين في الفنادق بحضور نائب محافظ الفيوم

برنامج تدريب للعاملين في الفنادق بحضور نائب محافظ الفيوم
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:54 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
شهد الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، فعاليات برنامج تدريب مديري الفنادق وأصحاب الحرف اليدوية والتراثية من أبناء محافظة الفيوم، بأحد الفنادق على ضفاف بحيرة قارون، من أجل الارتقاء بمستوى أصحاب هذه الأعمال وتلك الحرف، بحضور الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار للتدريب، وعددا من مسئولي السياحة والآثار بالفيوم.
وخلال كلمته، نقل نائب محافظ الفيوم، ترحيب المحافظ بوفد وزارة السياحة والآثار، مثمنًا دور الوزارة في ثقل مهارات العاملين في مجالات السياحة والاثار، آملًا أن يحقق البرنامج التدريبي أهدافه المرجوة، ليعود بالنفع على العاملين بالفنادق والمطاعم السياحية، وكذا أصحاب الحرف اليدوية والتراثية.
أشار إلى أن الفيوم من المحافظات التى تتمتع بميزات نسبية تضعها في مصاف محافظات الصف الأول على المستوى السياحى والأثري، لما تتمتع به من تنوع بيئي وأثري متميز.
أضاف نائب المحافظ، أن الفيوم تمتلك فرص استثمارية واعدة بالقطاعين السياحى والأثري، من خلال العمل بالمجالات المساعدة لهذين القطاعين، فضلًا عن تنظيم المحافظة للعديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية بالمواقع السياحية والأثرية ترويجًا لتلك الأماكن، وماراثون السيارات باليوم العالمي للصحراء بوادي الحيتان، والتزحلق على الرمال بشمال بحيرة قارون، وماراثون الدراجات النارية على شاطئ البحيرة، ومهرجان الخزف والفخار بقرية تونس، وغيرها من الفعاليات والمهرجانات التى تحتضنها المحافظة.
لفت عماد إلى توجيهات محافظ الفيوم بالعمل ضمن خطة الترويج السياحي للمحافظة بالتنسيق مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة لتنظيم عدد من المعارض بالقاهرة والجيزة لدعم أصحاب الحرف اليدوية، والترويج للمحافظة، من خلال تنظيم عدد من الفعاليات والمؤتمرات.
حضر التدريب العاملين بالفنادق، وكذا العاملين بمديرية الصحة، والطب البيطري وادارة البيئة بالمحافظة وهيئة سلامة الغذاء، بالإضافة إلى مديري المنشآت السياحية وأصحاب الحرف اليدوية، وتضمن فعاليات البرنامج التدريبي والذي انطلق صباح اليوم، ويستمر في الفترة من 7 - 9 من شهر أبريل الجاري، بأحد الفنادق، ومركز التعليم المدني بقرية شكشوك.
يتضمن التدريب محاضرات، وندوات، للعاملين بالفنادق حول، السلامة والصحة الغذائية، وأخر التطورات الحديثة لإدارة المنشآت السياحية في ظل جائحة كورونا، فضلًا عن ورش العمل لتدريب أصحاب الحرف اليدوية والتراثية على ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي لأصحاب تلك الحرف.
وخلال كلمته، نقل نائب محافظ الفيوم، ترحيب المحافظ بوفد وزارة السياحة والآثار، مثمنًا دور الوزارة في ثقل مهارات العاملين في مجالات السياحة والاثار، آملًا أن يحقق البرنامج التدريبي أهدافه المرجوة، ليعود بالنفع على العاملين بالفنادق والمطاعم السياحية، وكذا أصحاب الحرف اليدوية والتراثية.
أشار إلى أن الفيوم من المحافظات التى تتمتع بميزات نسبية تضعها في مصاف محافظات الصف الأول على المستوى السياحى والأثري، لما تتمتع به من تنوع بيئي وأثري متميز.
أضاف نائب المحافظ، أن الفيوم تمتلك فرص استثمارية واعدة بالقطاعين السياحى والأثري، من خلال العمل بالمجالات المساعدة لهذين القطاعين، فضلًا عن تنظيم المحافظة للعديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية بالمواقع السياحية والأثرية ترويجًا لتلك الأماكن، وماراثون السيارات باليوم العالمي للصحراء بوادي الحيتان، والتزحلق على الرمال بشمال بحيرة قارون، وماراثون الدراجات النارية على شاطئ البحيرة، ومهرجان الخزف والفخار بقرية تونس، وغيرها من الفعاليات والمهرجانات التى تحتضنها المحافظة.
لفت عماد إلى توجيهات محافظ الفيوم بالعمل ضمن خطة الترويج السياحي للمحافظة بالتنسيق مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة لتنظيم عدد من المعارض بالقاهرة والجيزة لدعم أصحاب الحرف اليدوية، والترويج للمحافظة، من خلال تنظيم عدد من الفعاليات والمؤتمرات.
حضر التدريب العاملين بالفنادق، وكذا العاملين بمديرية الصحة، والطب البيطري وادارة البيئة بالمحافظة وهيئة سلامة الغذاء، بالإضافة إلى مديري المنشآت السياحية وأصحاب الحرف اليدوية، وتضمن فعاليات البرنامج التدريبي والذي انطلق صباح اليوم، ويستمر في الفترة من 7 - 9 من شهر أبريل الجاري، بأحد الفنادق، ومركز التعليم المدني بقرية شكشوك.
يتضمن التدريب محاضرات، وندوات، للعاملين بالفنادق حول، السلامة والصحة الغذائية، وأخر التطورات الحديثة لإدارة المنشآت السياحية في ظل جائحة كورونا، فضلًا عن ورش العمل لتدريب أصحاب الحرف اليدوية والتراثية على ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي لأصحاب تلك الحرف.
برنامج تدريب للعاملين في الفنادق بحضور نائب محافظ الفيوم
برنامج تدريب للعاملين في الفنادق بحضور نائب محافظ الفيوم
برنامج تدريب للعاملين في الفنادق بحضور نائب محافظ الفيوم
برنامج تدريب للعاملين في الفنادق بحضور نائب محافظ الفيوم