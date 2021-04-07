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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

برنامج تدريب للعاملين في الفنادق بحضور نائب محافظ الفيوم

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:54 م
برنامج تدريب للعاملين
برنامج تدريب للعاملين
الفيوم - زينب علاء
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شهد الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، فعاليات برنامج تدريب مديري الفنادق وأصحاب الحرف اليدوية والتراثية من أبناء محافظة الفيوم، بأحد الفنادق على ضفاف بحيرة قارون، من أجل الارتقاء بمستوى أصحاب هذه الأعمال وتلك الحرف، بحضور الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار للتدريب، وعددا من مسئولي السياحة والآثار بالفيوم.

وخلال كلمته، نقل نائب محافظ الفيوم، ترحيب المحافظ بوفد وزارة السياحة والآثار، مثمنًا دور الوزارة في ثقل مهارات العاملين في مجالات السياحة والاثار، آملًا أن يحقق البرنامج التدريبي أهدافه المرجوة، ليعود بالنفع على العاملين بالفنادق والمطاعم السياحية، وكذا أصحاب الحرف اليدوية والتراثية.

أشار إلى أن الفيوم من المحافظات التى تتمتع بميزات نسبية تضعها في مصاف محافظات الصف الأول على المستوى السياحى والأثري، لما تتمتع به من تنوع بيئي وأثري متميز.

أضاف نائب المحافظ، أن الفيوم تمتلك فرص استثمارية واعدة بالقطاعين السياحى والأثري، من خلال العمل بالمجالات المساعدة لهذين القطاعين، فضلًا عن تنظيم المحافظة للعديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية بالمواقع السياحية والأثرية ترويجًا لتلك الأماكن، وماراثون السيارات باليوم العالمي للصحراء بوادي الحيتان، والتزحلق على الرمال بشمال بحيرة قارون، وماراثون الدراجات النارية على شاطئ البحيرة، ومهرجان الخزف والفخار بقرية تونس، وغيرها من الفعاليات والمهرجانات التى تحتضنها المحافظة.

لفت عماد إلى توجيهات محافظ الفيوم بالعمل ضمن خطة الترويج السياحي للمحافظة بالتنسيق مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة لتنظيم عدد من المعارض بالقاهرة والجيزة لدعم أصحاب الحرف اليدوية، والترويج للمحافظة، من خلال تنظيم عدد من الفعاليات والمؤتمرات.

حضر التدريب العاملين بالفنادق، وكذا العاملين بمديرية الصحة، والطب البيطري وادارة البيئة بالمحافظة وهيئة سلامة الغذاء، بالإضافة إلى مديري المنشآت السياحية وأصحاب الحرف اليدوية، وتضمن فعاليات البرنامج التدريبي والذي انطلق صباح اليوم، ويستمر في الفترة من 7 - 9 من شهر أبريل الجاري، بأحد الفنادق، ومركز التعليم المدني بقرية شكشوك.

يتضمن التدريب محاضرات، وندوات، للعاملين بالفنادق حول، السلامة والصحة الغذائية، وأخر التطورات الحديثة لإدارة المنشآت السياحية في ظل جائحة كورونا، فضلًا عن ورش العمل لتدريب أصحاب الحرف اليدوية والتراثية على ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي لأصحاب تلك الحرف.
برنامج تدريب للعاملين في الفنادق بحضور نائب محافظ الفيوم
برنامج تدريب للعاملين في الفنادق بحضور نائب محافظ الفيوم
برنامج تدريب للعاملين في الفنادق بحضور نائب محافظ الفيوم
برنامج تدريب للعاملين في الفنادق بحضور نائب محافظ الفيوم

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