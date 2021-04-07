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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ختام اليوم الأول من مؤتمر «مئوية ثروت عكاشة»

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:52 م
مئوية ثروت عكاشة
مئوية ثروت عكاشة
ايهاب مصطفى
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في نهاية فاعليات اليوم الأول من مؤتمر "مئوية ثروت عكاشة" الذي افتتح صباح اليوم برعاية وزير الثقافة الدكتور إيناس عبد الدايم وزير، وأمانة الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

جاءت الجلسة الأخيرة التي تناولت الحديث عن "ثروت عكاشة والفن" والتي تحدث فيها الدكتور عز الدين نجيب في ورقته والتي تحمل عنوان " ثروت عكاشة فارس لم يترك جواده".

وقد بدأ كلمته بالحديث عن ذكريات عمله بوزارة الثقافة والعمل بقصر "عائشة فهمي" كما تذكر كلمة دكتور عكاشة له وزملائه من الشباب بأن يكون كل منه وزير ثقافة في موقعه، وبالفعل صدقوا الحلم كما وصف وتعاملوا بكل الحب والإخلاص في مواقعهم، كما استطاعوا أن يصمدوا أمام كثير من الإحباطات والعراقيل والرفض من البعض لوجود قيادات شابة في الوزارة.

وعن دور عكاشة مع الفنانين التشكيليين قال إنه وقف معهم في أحلك فترات التربص والإحباط، ووفر لهم الأماكن المناسبة فقام بتحويل عدة مبان أثرية لتكون مراسم للفنانين التشكيليين، كذلك جعل الواجهة الأخرى لتلك المباني مراكز لتعليم الحرف التقليدية، ثم رشحه عكاشة لرئاسة "قصر المسافر خانة".

وعن منح التفرغ قال إن عكاشة أقرها لأول مرة في أوائل الستينيات لأنه كما وصفه كان يهتم بالمبدع إنسانيا كما يهتم به إبداعيا.

وعن دور عكاشة في الملف النوبي قال نجيب إن عكاشة كان نصير النوبة وأهلها، فشعر بهم وأراد بكل السبل والخطوات التي اتخذها في هذا الملف أن يعيد إليهم امجادهم وتراثهم وحضارتهم.

وختاما قال نجيب إن الهوية المصرية للفن التشكيلى ترسخت وتحققت في عصر هذا الرجل دون شك.

وحول "دور ثروت عكاشة في المسرح" تحدث المخرج عصام السيد الذي قال إن ثروت عكاشة أراد أن يقيم نهضة مسرحية حقيقية، فأقام 10 فرق مسرحية لكي تقوم بتغطية إرسال التليفزيون وقتها.

ثم قام بإنجازه الأهم في مجال المسرح وهو ترجمة كتاب "المسرح المصري القديم" وهو عن المسرح الفرعوني. الكتاب الذي علم المسرحيين أن هناك مسرح فرعوني.

وأضاف عصام أن عكاشة ساهم في تدعيم البعثات وإحضار المخرجين الكبار من الخارج، رغبة منه في ترسيخ ونشر ثقافة مسرحية رفيعة.

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