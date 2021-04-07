كيف نجحت مصر في محاربة الهجرة غير الشرعية؟

اتبعت مصر استراتيجية قوية في السنوات الأخيرة لمنع الهجرة غير الشرعية والتي نجحت فيها بالفعل ولم يخرج أي مركب هجرة غير شرعية من المياه المصرية منذ عام 2016، وأحكمت مصر عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية، ووضع إطار تشريعي وطني لمكافحة تهريب المهاجرين.وتستعرض "الدستور" قصة نجاح مصر في وقف الهجرة غير الشرعية عبر حدودها.بدأت الحكاية عندما تم إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2026-2016)، بالإضافة إلى إصدار قانون 82 لعام 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي وضع عقوبات رادعة لهذه الظاهرة بتجريمه لكافة أشكال تهريب المهاجرين، وفي حالة القبض على مهاجر غير شرعي يعتبر مجني عليه ولا يتم محاكمته بل يتم معاقبة السمسار فقط، حيث نصت العقوبة بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.واتخذت مصر عدة خطوات لمنع الهجرة غير الشرعية، فوجه الرئيس بإنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتابعة لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتي تضم في عضويتها وزارة الخارجية، القوى العاملة، الهجرة، التعليم العالي، الإعلام، التربية والتعليم، والتنمية المحلية، وتقوم اللجنة بحملات التوعية ضد الهجرة غير الشرعية للشباب المصري بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية في مصر.وشملت حملات التوعية الشعوب الأفريقية خاصة أن مصر ليست دولة مصدرة للهجرة ولكنها دولة «ترانزيت» للهجرة غير الشرعية.وأطلقت الحكومة عدة مبادرات ركزت على توفير فرص عمل للشباب في مناسبة للشباب بالقرى والمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، ومنها مبادرة مراكب النجاة في ديسمبر 2019، التي كلف بها الرئيس وزارة الهجرة والجهات المعنية بتنفيذ تلك المبادرة والتي تهدف إلى توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية مع توفير فرص عمل بديلة لهم وقروض لإقامة مشروعات صغيرة، وتضمنت توعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وسبل الهجرة الآمنة، بالإضافة إلى توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب، في حين تم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية، هذا وساهمت المبادرة في إطلاق مشروعات بقيمة 55 مليون جنيه.ووقعت مصر العديد من الاتفاقيات الدولية لمنع الهجرة غير الشرعية، ففي أكتوبر 2018 وقعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر، وتضمنت الاتفاقية 7 مشروعات في 15 محافظة بقيمة 60 مليون يورو، لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وفي ٢٠١٩ استضافت مصر المنتدى الإقليمي الأول لهيئات التنسيق الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في إفريقيا، وفي العام الماضي تم إطلاق المكون المصري من مشروع تفكيك شبكات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في شمال إفريقيا بالتعاون من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.