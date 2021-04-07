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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التشييد والبناء» يطرح مناقصة لصيانة المسطحات الخضراء ببدر

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:49 م
التشييد والبناء
التشييد والبناء
علا العلاف
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خاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء شركات المقاولات المتخصصة ذات الفئة الرابعة لأعمال صيانة المسطحات الخضراء بما عليها من مزروعات بجزر وميادين الحي المتميز بمدينة بدر إحدى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وفيما يخص الشروط والمواصفات الفنية، أوضح اتحاد المقاولين، أن يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيها، ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين احدهما للعرض الفني، والآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

وأشار اتحاد المقاولين، إلى أن يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 10000 ويستكمل إلي 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي، وتعقد جلسة الاستفسارات يوم الأربعاء الموافق 21 ابريل، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو بمقر الجهاز.

وأضاف أنه سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية فى موعد لاحق حيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

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