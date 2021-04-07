أحمد حلمي يسخر من نفسه بصورة من أيام الطفولة

سخر الفنان أحمد حلمي من نفسه بصورة له من أيام طقولته، وذلك بنشره صورة وهو منتفخ البطن، عبر حسابه بموقع تويتر للتغريدات.وكتب حلمي: "‏صديقي اللي فضل مكمل معايا لحد دلوقتي ونفسي أخسره.. كرشي العزيز، حل عني بقي نفسي أدخل القميص في البنطلون".من جانب آخر، تستعد النجمة منى زكي زوجة حلمي للمشاركة فى موسم دراما رمضان المقبل بمسلسل "لعبة نيوتن" بطولة محمد فراج، ومحمد ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم.