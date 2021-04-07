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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحباط تهريب مستحضرات تجميل بمطار برج العرب

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:08 م
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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أحبط رجال جمارك الموانئ الجوية بمطار برج العرب الدولى، برئاسة مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية، محاولة تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل المستوردة بالمخالفة لأحكام ممارسة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة فلاى دبى القادمة من دبي الأربعاء، اشتبه كريم صبحى رئيس الوردية، فى راكب مصري الجنسية ومن خلال مطالعة جواز سفره المصرى وأختام السفر والوصول تلاحظ لرئيس الوردية أن آخر تاريخ سفر له فى عام ٢٠١٩، ومن مطار القاهرة وبسؤال الراكب أفاد بأنه قد سافر من مطار برج العرب وبسؤاله مرة اخرى أفاد بأنه ختم على جواز سفره أجنبى، فتم طلبه ومطالعته اتضح سفره من أربعة أيام فقط من مطار برج العرب، وبسؤاله عما اذا كان يحمل معه أشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم أو تتطلب تقديم موافقات مسبقة من جهات معنية، أجاب الراكب بالنفي.

بالعرض على وليد عيسى مدير الجمرك، أمر بتمرير حقائبه على جهاز X-Ray، فتم تأكيد الاشتباه من خلال اشتباه طاقم الفحص بالأشعة فى ثلاث حقائب، فتم تشكيل لجنة جمركية بتفتيش أمتعة الراكب تم العثور على 887 قطعة من مستحضرات التجميل موزعة مع أمتعته وملابسه بحقائب الراكب الثلاث، وقدرت التعويضات المستحقة بمبلغ 172570 جنيهًا.

وقرر مصطفى العربي مدير عام الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 7- 2021 للراكب.

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