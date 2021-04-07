رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يكرم شابا أنقذ 3 أفراد من أسرة واحدة (صور)

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:14 م
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف محمد جابر أحمد، أحد أبناء المحافظة؛ تقديرًا لموقفه الشجاع بعدما شارك في إنقاذ 3 أفراد من أسرة واحدة من الموت غرقًا إثر سقوط سيارتهم أثناء صعودهم لمعدية بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك خلال استقباله للشاب حيث حرص المحافظ على توجيه الشكر له على موقفه النبيل وشجاعته وإقدامه لإنقاذ أفراد الأسرة بوازع دينى ووطني نبيل، وأهداه المحافظ شهادة تقدير ومكافأة مالية لشجاعته وشهامته التي يعتز بها أبناء بني سويف الذين عبروا عن فخرهم واعتزازهم بالعمل البطولى الذي قام به ابن من أبناء محافظتهم التي تحفل بالنماذج المشرفة في مختلف المجالات والمواقف

وأعرب الشاب الذي حضر بصحبة والده عن تقديره وامتنانه لهذه اللفتة الطبية من المحافظ وحرصه على استقباله بمكتبه لتكريمه، مؤكدًا أن ما قام به هو الواجب الذي كان يتحتم فعله، خاصة في ظل الموقف الصعب الذي تعرضت له الأسرة بعد إنزلاق سيارتهم وهو ما جعله يبادر دون تردد أو تخوف لنجدتهم وإنقاذهم من الموت.

موضوعات متعلقة

«المركزى» يكشف تفاصيل سياسات تيسير الأوضاع المالية فى ظل كورونا

سائق دهس زوجين بأكتوبر للنيابة: «نصيبهم كده»

الباز يكشف تفاصيل جريمة حرق جثمان موظفة مستشفى حلوان

الباز يكشف: هل الحرب هى الطريق الوحيد لحل أزمة سد النهضة؟


الصور

image description

إزالة 8 حالات تعدٍ على نهر النيل فى دمياط

image description

محافظ دمياط تترأس مجلس جامعة حورس (صور)

image description

نقلة حضارية.. محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع

image description

جامعة أسيوط تستقبل مساعد المؤسسة اليابانية بالقاهرة

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة القوصية

الأكثر قراءة

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

القبض على «سكران المنوفية» شق رأس والدته وزوجة أخيه بسكين

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

كم باقي على رمضان.. العد التنازلي 7-4-2021

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

حقيقة وجود حظر في رمضان 2021.. إليك التفاصيل

بريطانيا تبدأ طرح لقاح موديرنا للمرة الأولى

أيام زمان

هل كان عبدالحليم حافظ يكره فريد الأطرش؟

«اكتشفت شخصية أخرى».. لماذا انفصلت نورا عن حاتم ذوالفقار؟

حكاية شيرين سيف النصر مع أحمد زكى

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

غدًا.. أحمد يونس يوقّع «خبايا» بطريقة برايل فى معرض زايد للكتاب

«سيرة بنى آدم».. ديوان جديد للشاعر أحمد خطاب عن دار فهرس

مكتبة الإسكندرية تكرم علماء القبطيات ببيت السناري.. غدا

ختام اليوم الأول من مؤتمر «مئوية ثروت عكاشة»