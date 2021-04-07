محافظ بني سويف يكرم شابا أنقذ 3 أفراد من أسرة واحدة (صور)

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف محمد جابر أحمد، أحد أبناء المحافظة؛ تقديرًا لموقفه الشجاع بعدما شارك في إنقاذ 3 أفراد من أسرة واحدة من الموت غرقًا إثر سقوط سيارتهم أثناء صعودهم لمعدية بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.جاء ذلك خلال استقباله للشاب حيث حرص المحافظ على توجيه الشكر له على موقفه النبيل وشجاعته وإقدامه لإنقاذ أفراد الأسرة بوازع دينى ووطني نبيل، وأهداه المحافظ شهادة تقدير ومكافأة مالية لشجاعته وشهامته التي يعتز بها أبناء بني سويف الذين عبروا عن فخرهم واعتزازهم بالعمل البطولى الذي قام به ابن من أبناء محافظتهم التي تحفل بالنماذج المشرفة في مختلف المجالات والمواقفوأعرب الشاب الذي حضر بصحبة والده عن تقديره وامتنانه لهذه اللفتة الطبية من المحافظ وحرصه على استقباله بمكتبه لتكريمه، مؤكدًا أن ما قام به هو الواجب الذي كان يتحتم فعله، خاصة في ظل الموقف الصعب الذي تعرضت له الأسرة بعد إنزلاق سيارتهم وهو ما جعله يبادر دون تردد أو تخوف لنجدتهم وإنقاذهم من الموت.