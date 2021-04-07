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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الرعاية الصحية» تفتح باب المشاركة التفاعلية مع منتفعي منظومة التأمين الشامل

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:37 م
التأمين الشامل
التأمين الشامل
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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قامت الهيئة العامة للرعاية الصحية بفتح جلسة للتواصل التفاعلي مع منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل عبر تطبيق زووم، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الثاني للتغطية الصحية الشاملة، الذي أطلقته الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، بمحافظة الإسماعيلية بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة، والذي يتم الاحتفال به في السابع من أبريل من كل عام.

ووجه الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، 3 رسائل شكر وتقدير، أولها لوزارة الصحة ونخبة القيادات النادرة والمتميزة والكفء بالوزارة، وكشف السبكي عن التعاقد مع هيئة التأمين الصحي الحالي لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل.

وثانيها رسالة شكر وتقدير للمنتفعين باعتبارهم الترمومتر ومؤشر الأداء، وتحقيق رضاء المنتفعين هو دستور عمل الهيئة العامة للرعاية الصحية ودستور عمل منظومة التأمين الصحي الشامل.

فيما أكد السبكي، أن كل مقترح أو شكوى للمنتفعين هو محل اعتبار ودراسة وتنفيذ من قبل الهيئة، مشيرًا إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بإنشاء وحدة لدعم الأطقم الطبية والموارد البشرية وذلك بهدف استقطاب والإبقاء على الكفاءات المنضمة للعمل ضمن صفوف الهيئة العامة للرعاية الصحية.

فيما شملت الرسالة الثالثة تحية شكر وتقدير للقيادة السياسية، ولدولة رئيس مجلس الوزراء لأنها حكومة تاريخية، والشكر موصول للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، فلولا وجود الإرادة السياسية والتناغم بين مؤسسات الدولة ما وصلنا لهذا التقدم والتطور والنجاح لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وفي غضون الجلسة الختامية للمؤتمر، أثني بعض منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، باعتبارها أولى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، علي استثمار وسائل الاتصال سواء الشخصي أو وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي، لزيادة وعي المنتفعين بالخدمات الصحية المقدمة داخل المنشآت الطبية التابعة للهيئة بورسعيد، لافتين إلى إن إدارة رضاء المنتفعين هي أداة التواصل الفعالة بعيدًا عن الواسطة والمحسوبية في تقديم الخدمة الطبية.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد دنقل المشرف العام على إدارة رضاء المنتفعين بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي أدار الجلسة التفاعلية الأخيرة مع المنتفعين أن العطاء والمصداقية هو السبيل الوحيد للتواصل مع جمهور وتحقيق رضائهم وهو ما لم يكن بالشيء اليسير، بل كان تحدي على كافة المستويات.

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