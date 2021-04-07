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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

انطلاق الملتقى التوظيفي الأول لنقابة العلميين بالدقهلية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:26 م
الملتقى التوظيفي
الملتقى التوظيفي الأول لنقابة العلميين بالدقهلية
أشرف لاشين
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نظمت أمانة العلميين بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الأول للملتقى التوظيفي والذي تنظمه النقابة على مدار 3 أيام.

جاء ذلك بحضور نائب محافظ الدقهلية، هيثم الشيخ، نيابة عن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والحارس القضائي لنقابة العلميين المستشار عماد شمس، والدكتور صلاح النادي من لجنة النقابة العامة للعلميين.

كما شارك العديد من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب؛ على رأسهم اللواء جمال عبدالظاهر، وثروت فتح الباب، ونسرين صلاح عمر، والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالدقهلية.

وقال د. أحمد عبية، إن الملتقى يستهدف توفير ٣٠٠ فرصة عمل و٣٠٠ فرصة تدريب للعلميين بالدقهلية، لافتًا إلى أن الملتقى هو الأول من نوعه على مستوى المحافظة ويأتي في إطار دعم الشباب وتوفير فرص عمل ملائمة لهم.

وأضاف عبية، في تصريحات له، أن الملتقي يأتي بمشاركة ١٤ شركة قطاع خاص وفرت ٣٠٠ فرصة عمل براتب مجزي وبتعيينات وتأمينات على المقبولين من المتقدمين للعمل.

ولفت نقيب العلميين بالدقهلية، إلى أن هناك أيضًا ٣٠٠ فرصة تدريب ستتم بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومعامل وزارة الصحة ومستشفيات جامعة المنصورة.

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