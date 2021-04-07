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محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

404912 تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فى الأردن

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:12 م
تطعيم كورونا
تطعيم كورونا
مروة عنبر
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أعلنت خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأردنية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 404912 شخصا.

وأشارت الخلية إلى أن إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 119621، وفق الإحصائيات الخاصة بلقاح كورونا على مستوى المملكة.

وأوضحت الخلية أن عدد المسجلين على منصة تلقي لقاح فيروس كورونا، بلغ 1068968 شخصا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية بترا.

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