مصرع رجل وزوجته اختناقًا من تسرب غاز بقرية فى الدقهلية

الغاز بالمنزل، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لقى ترزى وزوجته مصرعيهما داخل شقتهما بقرية فيشا بنا التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، نتيجة الاختناق بالغاز بعد تسربه.تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالى قرية فيشا بنا إلى مأمور مركز أجا بالعثور على ترزى وزوجته متوفيين داخل منزلهما.وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وفاة محمد محمد أ أل 40 سنة، وزوجته 35 سنة، نتيجة التعرض الاختناق بعد حدوث تسريب غاز داخل الشقة أثناء نومهما، ونجاة اثنين من أبنائهما من الحادث.وعلى الفور تم استدعاء النيابة العام، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى أجا المركزى، وتبين أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الاختناق، نتيجة استنشاق غاز، وتبين وجود تسريب فى أسطوانة