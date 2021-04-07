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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 80% من التعديات المستهدف تحقيقها فى قنا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:16 م
التعديات
التعديات
قنا: إسلام البكري
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أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا أن الوحدات المحلية لمدن المحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية تمكنت من إزالة ٨٠٪؜ من إجمالى التعديات المستهدف إزالتها خلال الموجة الـ ١٧ التى تم إطلاقها فى ٢٠ مارس الماضى لإزالة حالات التعدى على نهر النيل.

أوضح محافظ قنا أنه تت إزالة ٤٦ حالة تعدٍ بالمبانى على النيل بإجمالى مساحة ٥٦٧٢ م و٩٥ حالة تعدٍ بالردم بإجمالى مساحة ٥٩٧١ م، مؤكدًا استمرار حملات الإزالة لحين الانتهاء من إزالة الحالات المستهدفة وفرض هيبة الدولة على الجميع حفاظا على نهر النيل الذى يمثل شريان الحياة لمصرنا الغالية.

أشار الداودي إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وكذا جميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة.

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