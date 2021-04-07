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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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افتتاح الرئيس السيسى مشروع مجمع الوثائق المؤمنة والذكية
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:32 م
افتتاح الرئيس السيسى مشروع مجمع الوثائق
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