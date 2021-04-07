الداودي خلال لقائه النواب: طفرة تنموية غير مسبوقة تشهدها قنا

وجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، التحية لأعضاء مجلس النواب والشيوخ عن محافظة قنا، لتوليهم مهام المسئولية فى هذه المرحلة الاستثنائية وذلك فى إطار المسئولية الوطنية المشتركة لخدمة مصالح الوطن والمواطن، وتحقيق تطلعات شعب مصر فى التقدم والرقي بمختلف المجالات، مشيدًا بالتعاون البناء بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ قنا، اليوم الأربعاء، مع أعضاء مجلس النواب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بالتعاون الكامل مع أعضاء المجالس النيابية لحل مشاكل المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية بالمحافظة.ناقش محافظ قنا مع نواب البرلمان عددًا من الملفات، منها ملف الحيز العمراني وتقنين أراضى أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والإجراءات الوقائية المتبعة من قبل أجهزة المحافظة للوقاية من فيروس كورونا وكذا جاهزية المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي من الأجهزة والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى ملف الطرق والكباري والخدمات المقدمة من قبل الوحدات المحلية.وقال الداودي خلال الاجتماع، إن الدولة خصصت 20 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات قومية على أرض المحافظة منها 15 مليار جنيه للمشروع القومي لتطوير قري الريف المصرى، و1.2 مليار جنيه لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، و3 مليارات جنيه لترفيق وتطوير المنطقتين الصناعيتين في كلاحين قفط وهو بنجع حمادي.أوضح المحافظ أن المحافظة جادة في التصدي للفساد ومحاربة الفاسدين ولن يسمح لأحد بتعطيل مصالح المواطنين، مضيفًا أن من لديه أدلة ومستندات تثبت وقائع فساد محدده عليه أن يتقدم بها للمحافظة لإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانوينة حيالها، مشيرا إلى أنه لن يسمح بالتستر على الفساد وسيتم اتخاذ عقوبات رادعة حيال الموظفين الفاسدين والمتلاعبين بمصالح المواطنين واستثنائهم من التعامل مع الجمهور.أشار الداودى خلال الاجتماع إلى أنه سيجري إدراج كوبري فرشوط العلوي أعلى المزلقان في الخطة الاستثمارية لهذا العام لتحقيق السيولة المرورية والحد من الزحام، مؤكدا الاهتمام الذي توليه الدولة بتنفيذ المشروعات القومية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات خاصة مشروعات البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق والكباري.وتابع أنه تم إدراج مستشفيات (أبو تشت، فرشوط، دشنا)، ضمن مبادرة حياة كريمة لاستكمال أعمال الإحلال والتجديد، موضحا أنه سيتم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بمستشفى نجع حمادي قريبا.كما أعلن أنه جاري اختيار موقعا على مساحة 20 ألف متر مربع بمركز قوص لإنشاء مستشفى للتأمين الصحي على أعلى مستوى، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على النهوض بالقطاع الصحي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية واستراتيجية ورؤية مصر 2030.